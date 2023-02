Lo sappiamo, sole e bel tempo piacciono. E’ un dato di fatto, le gradevoli giornate di sole per milioni d’Italia sono un toccasana e le condizioni meteo climatiche attuali spesso e volentieri vengono ardentemente desiderate. Soprattutto nel corso dell’Inverno.

Ci sta, però si dovrebbe riflettere su tutta una serie di elementi che esulano dai gusti personali. Si dovrebbe cercare di ragionare obbiettivamente, senza farsi condizionare da quel che piace o non piace.

Perché stiamo affrontando questo argomento? Beh, per un motivo molto semplice: la siccità. E’ un tema scottante, stringente, che necessita di soluzioni. Soluzioni che soltanto l’atmosfera potrà darci, purtroppo in questi casi non ci si può inventare nulla. Non abbiamo bacchette magiche e non possiamo far piovere a comando.

L’unica strada percorribile è quella del cambiamento meteo. Un cambiamento che speriamo intervenga al più presto, così da aiutare quelle regioni che in questo momento patiscono maggiormente la carenza di precipitazioni.

Vero è che stiamo andando incontro alla Primavera e che le proiezioni stagionali appaiono incoraggianti – perlomeno nel mese di marzo – ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Non abbiamo la minima garanzia che tali proiezioni vengano rispettate, certo l’atmosfera si sta mettendo d’impegno per far sì che lo siano, ma non possiamo aspettare troppo.

E’ per questo motivo che dobbiamo sperare in un cambiamento immediato, o comunque al più presto. Cambiamento che in effetti potrebbe farsi strada nel corso della prossima settimana, per poi tramutarsi in un vero e proprio ribaltone delle condizioni meteo climatiche in quella successiva.

Cambiamento che però dovrà essere democratico, nel senso che dovrà portare precipitazioni – piogge e neve – un po’ dappertutto. Altrimenti saremo punto e a capo. Un’altra volta.