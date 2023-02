Descrivere le dinamiche atmosferiche non è mai facile. L’antefatto: il Vortice Polare è sempre più forte. Puntualmente, d’Inverno, leggete articoli dedicati all’argomento e puntualmente leggete ciò che ad oggi rappresenta un dato di fatto: la forza del Vortice Polare.

Si sta provando a ipotizzare quali siano le cause di raffreddamenti stratosferici da record. C’è chi dice sia colpa del riscaldamento globale, c’è chi sostiene che si tratti di un andamento ciclico. Non sta a noi rispondere al quesito, ci sono senz’altro fior fior di esperti che lavorano in quella direzione.

Quel che possiamo fare è prendere atto del fatto che buttar giù il Vortice Polare non è facile. Dobbiamo prendere atto che buttar giù il Vortice Polare richiedo, da parte dell’atmosfera, un lavoro enorme. Lavoro che, negli ultimi anni, è stato fatto ma la resilienza del Vortice stesso spesso e volentieri ha spento sul nascere dinamiche potenzialmente promettenti.

Anche quest’anno, senza andare troppo lontano, sta succedendo la stessa cosa. Il Vortice Polare è stato ed è estremamente vivace – a momenti fin troppo – ma fortunatamente abbiamo avuto una troposfera altrettanto vivace e siamo in qualche modo riusciti a scongiurare effetti anticiclonici prolungati. Oltre che deleteri.

Ecco quindi che l’Inverno ha assunto connotati di normalità, magari non ovunque ma in molte zone d’Italia sì. Ed ora, tra l’altro, l’atmosfera è letteralmente in subbuglio, è letteralmente scatenata. Si sta cercando in tutti i modi di mandare all’aria il Vortice Polare, in modo da dar spazio al gran colpo finale dell’Inverno.

Botte da orbi, insomma, dobbiamo per forza di cosa attendere che la disputa si risolva. In un senso o nell’altro. Fatto sta che sta succedendo qualcosa di anomalo, che potrebbe avere forti ripercussioni non soltanto sull’ultima decade di febbraio ma anche su gran parte del mese di marzo.