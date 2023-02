Il quadro atmosferico, descritto ampiamente nei precedenti approfondimenti, si sta per complicare ulteriormente. Anzitutto nel corso della prossima settimana avremo un cambiamento delle condizioni meteo climatiche, con effetti che al momento sarebbero ancora tutti da definire.

I modelli previsionali, infatti, faticano ancora ad inquadrare perfettamente la traiettoria dell’irruzione artica che si metterà in moto tra qualche giorno. C’è chi ipotizza una traiettoria più occidentale, chi invece propende per una traiettoria più orientale. È evidente che farà tutta la differenza del mondo, sia in termini di freddo che in termini di precipitazioni.

Qui però stiamo parlando di altre dinamiche, legate come ben saprete al vortice polare e che se confermate potrebbero dar luogo a un vero e proprio terremoto modellistico.

Vortice che, lo ripetiamo, potrebbe letteralmente saltare in aria da qui a un paio di settimane. A tal proposito le proiezioni si stanno gradualmente allineando in tale direzione, significa che da un momento all’altro dovremo aspettarci dei grossi cambiamenti nelle varie emissioni dei centri di calcolo internazionali.

Cosa aspettarsi nello specifico? Diciamo che la rottura del vortice polare dovrebbe innescare l’inversione dei venti zonali, è evidente che tale inversione determinerebbe la propagazione di masse di aria gelida da est in direzione ovest. Avete presente quello che è successo nella pregressa ondata di freddo? Ecco, dobbiamo immaginarci qualcosa del genere ma moltiplicato all’ennesima potenza.

Tra l’altro si tratta di una dinamica che sta avvenendo a fine stagione e che quindi non consentirebbe al vortice polare di riprendersi. Che cosa significa? Molto semplicemente che gli effetti potrebbero essere diluiti nel tempo e in tal modo tanto marzo quanto aprile rischierebbero realmente di assumere connotati invernali.

Due mesi, i prossimi, potrebbero riservare sorprese sia dal punto di vista delle temperature sia dal punto di vista delle nevicate a bassa quota. Invitiamo tutti a non sottovalutare tale aspetto perché la primavera come ben sappiamo spesso e volentieri può essere molto capriccioso.