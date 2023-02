Dopo aver mancato l’appuntamento nei due precedenti, l’Inverno 2022/2023 ha deciso di non farsi desiderare troppo. Le condizioni meteo climatiche, per quella che potremmo ritenere la normalità stagionale qui da noi, non si stanno discostando dal classico Inverno mediterraneo.

Vero, in alcune zone d’Italia persiste la siccità, ma dobbiamo dirvi che si tratta di condizioni pregresse e che le precipitazioni delle scorse settimane ovviamente non sono bastate. Ne arriveranno altre? Vedremo, prima partiamo dal presupposto che farà freddo. Quando? La prossima settimana.

Molto freddo, perché le termiche in arrivo saranno più fredde di quelle che giunsero con l’irruzione artica. D’altronde stiamo parlando di aria gelida continentale, proveniente da est, poi per carità il grosso resterà tra Balcani e Grecia ma non pensiate che in Italia non arrivi nulla.

Le proiezioni termiche parlano chiaro: sarà un bel sotto media su tutte le regioni. Ovviamente vi saranno aree dello stivale, le adriatiche in primis, che per questioni geografiche risentiranno maggiormente del freddo. Poi il Nord, mentre le tirreniche saranno un pochino più riparate dalla dorsale appenninica.

Poco importa, ovunque avremo temperature inferiori alle medie stagionali e qualora dovessero verificarsi delle precipitazioni si tratterà di nevicate a bassissima quota. Addirittura in aree pianeggianti e costiere sulle adriatiche e al Nord. Il problema sta proprio nelle precipitazioni, che stante gli ultimissimi aggiornamenti dovrebbero essere poche.

Sarà Inverno, comunque la si guardi. Inverno che va avanti dall’irruzione Artica, perché nonostante il miglioramento non è che faccia caldo.