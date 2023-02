Bene, torniamo alle origini. Dieci giorni fa, giorno più giorno meno, affrontavamo il discorso del lungo termine evidenziando prospettive meteo climatiche non certo anticicloniche.

Si parlava di un febbraio d’altri tempi, di un febbraio capace di ricordare a tutti cosa vuol dire Inverno. I modelli previsionali, all’epoca, lasciavano intravedere sì qualche segnale, ma nulla più. I segnali, quelli veri, arrivavano dall’atmosfera e in modo particolare dal sistema stratosfera-troposfera.

Il Vortice Polare, che fino a quel momento era in gran forma, sembrava destinato a un rapido indebolimento. Da lì ipotizzammo dinamiche votate al gelo, al gelo continentale, al gelo proveniente da est. Gelo che poi, d’improvviso, ha iniziato a comparire anche nelle proiezioni dei vari centri di calcolo internazionali.

Ed ecco che a quel punto quella che inizialmente era una proiezione criticabile è diventata una proiezione plausibile. Che poi sia criticata tuttora è un altro paio di maniche. Ci sarà sempre in Bastian contrario, lo sappiamo fin troppo bene, indi per cui le critiche lasciamo che facciano il loro lavoro senza curarcene più di tanto.

L’evoluzione direzione gelo ci sarà, c’è poco da fare. Poi è chiaro che qualora non dovesse coinvolgerci in prima persona tutti a dire “avevamo ragione”. Per carità, ci sta, d’altronde quel che conto è il risultato nel nostro orticello, mica ciò che accade a livello europeo. Mica è importante capire certe dinamiche, quel che importa è capire cosa accadrà nel giardino di casa.

Bene, ciò detto prepariamoci a vivere una settimana, la prossima, ricca di spunti di discussione. Se poi il gelo colpirà la Grecia e da noi farà soltanto freddo, pazienza. L’obbiettivo, quello evolutivo, è stato centrato mentre i dettagli previsionali sono tutta un’altra storia.