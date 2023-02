Piacerà, non piacerà, difficile dirlo. A molti non farà piacere perché andremo spediti verso marzo, ad altri al contrario farà molto piacere perché tutto quel che è freddo – compresa la neve – è sempre una piacevole sorpresa. Stiamo parlando di condizioni meteo climatiche pienamente invernali.

Che cosa succederà? In primis dovremo fronteggiare l’Alta Pressione, questo sì, ma come detto e ridetto possiamo consideralo un reset barico. Un reset atmosferico in vista di un vero e proprio terremoto. Atmosferico e modellistico, perché ci aspettiamo da un momento all’altro la comparsa di carte previsionali da strabuzzare gli occhi.

Per quando? Probabilmente per l’ultima decade di febbraio, momento in cui l’Inverno potrebbe nuovamente risvegliarsi portandoci l’Artico e poi il gelo continentale.

Febbraio, lo si scriveva in un precedente editoriale, rivoltato come un calzino. Sì, perché il passaggio dall’Alta Pressione – sulla cui durata poi varrà fatto un approfondimento – al freddo pienamente invernale il passo sarà breve. Forse brevissimo. Lo diciamo perché ormai non sembrano esserci più dubbi circa le dinamiche atmosferiche ampiamente descritte.

Stiamo parlando dei riscaldamenti stratosferici e dell’indebolimento del Vortice Polare, un lavoro ai fianchi che potrebbe portare alla rottura del Vortice stesso.

Ed allora via con le sorprese, perché potrebbero essercene tante. Anzi, tantissime. Partendo come detto dalle irruzioni artiche per arrivare alle ondate di gelo continentale. Per quanto riguarda le irruzioni artiche, ad esempio, alcuni centri di calcolo internazionali lasciano già intravedere qualcosa proprio per il periodo suddetto.

Insomma, avete capito che vi saranno non pochi punti di discussione per le prossime settimane e avrete capito che anche marzo potrebbe riservare non pochi colpi di scena invernali.