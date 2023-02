Alta Pressione? No, non è uno scherzo meteo. Sta realmente per tornare e per alcuni giorni assaporeremo i primi tepori primaverili. C’è da preoccuparsi? Nel senso, dobbiamo rassegnarci all’idea che possa durare a lungo? No.

Qui sì che è uno scherzo, d’altronde stiamo per entrare nel vivo del Carnevale indi per cui scherzare è lecito. Ricordiamoci però che siamo pur sempre nel bel mezzo dell’Inverno, non siamo minimamente d’accordo con chi sostiene che da metà febbraio in poi le chances invernali vanno a scemare. Dove c’è scritto?

Fino a prova contraria saremo ancora in Inverno, lo saremo anche a marzo checché se ne dica. Anzi, mai come quest’anno c’è il rischio che la Primavera – specie la prima metà – sia condizionata dai rimasugli invernali. Questo no, non è uno scherzo meteo di Carnevale. Perché ne stiamo parlando da giorni ma soprattutto perché i centri di calcolo internazionali parlano chiaro: potrebbe accadere.

Non è un caso, ad esempio, se alcune autorevoli proiezioni stagionali lasciano intravedere scenari marzolini tutt’altro che primaverili. Si fiuta il freddo, si fiuta l’instabilità, quindi l’interruzione della siccità che tutt’oggi attanaglia diverse regioni d’Italia.

Al di là di tutto gli scherzi, in questo periodo, vanno messi in preventivo. Scherzi più o meno piacevoli, ricordate quando da fanciulli avevamo paura di certe maschere? Ecco, alcune proiezioni le possiamo assimilare a maschere di cattivo gusto. Ma tranquilli, siamo a Carnevale e come si suol dire ogni scherzo vale.

Passerà anche quel periodo e gli scherzi finiranno. Si tornerà alla realtà e la realtà potrebbe presentare il conto a chi si sarà approfittato della situazione per confondere le idee ai meteo appassionati. L’Inverno è lì, che aspetta, che sta provando a costruire un’uscita di scena memorabile. Sarà così? Non sarà così? Ai posteri l’ardua sentenza.