Meteo VENEZIA. Cieli generalmente nuvolosi, qualche piovasco venerdì, ma anche nella giornata di sabato e domenica non sono da escludere precipitazioni di deboli intensità su Venezia. Un cambiamento del tempo si verificherà probabilmente domenica con un severo abbassamento della temperatura nei giorni successivi le condizioni atmosferiche nella città veneta saranno soggette a molta instabilità atmosferica è tempo invernale.

Nei prossimi giorni in Italia avremo un cedimento di forza dell’anticiclone che per settimane ha rappresentato l’ostacolo al transito di qualsiasi perturbazione atmosferica. A questo punto, si verificheranno condizioni ideali per il passaggio di fronti perturbati, oltretutto alimentati anche d’aria fredda.

Nel corso dei primi giorni della prossima settimana è atteso un diffuso abbassamento della temperatura, sensibile su tutta Italia, ciò andrà a determinare condizioni meteo addirittura invernali. L’evoluzione atmosferica risulta piuttosto complessa oltre tale periodo di previsione, e necessiterà di avere delle conferme.

Essendo quindi alla vigilia di una situazione atmosferica piuttosto complicata, invitiamo alla consultazione dei bollettini meteo con quotidianità al fine di ottenere le informazioni più aggiornate.

Giovedì 23 febbraio: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Venerdì 24: nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Sabato 25: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 7°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Domenica 26: coperto con pioggia, molto ventoso. Temperatura da 5°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 38 km/h da Est, raffica massima 72 km/h.

Lunedì 27: molto nuvoloso, molto ventoso. Temperatura da 5°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 37 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 66 km/h.

Martedì 28: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 4°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 13 mm di pioggia. Vento medio 27 km/h da Nord-Est, raffica massima 43 km/h.

Mercoledì 1 marzo: coperto con pioggia. Temperatura da 5°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 15 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 27 km/h.

Giovedì 2: nubi sparse. Temperatura da 5°C a 10°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Venerdì 3: coperto. Temperatura da 5°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Sabato 4: coperto con pioggia. Temperatura da 5°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

