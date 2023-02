Meteo VENEZIA. Le condizioni meteo cambieranno gradualmente, la nuvolosità tenderà ad aumentare in parte già oggi. Ma per un cambiamento di maggiore rilevanza dovremmo attendere domenica, quando comincerà anche a scendere la temperatura e soffierà il vento in modo più sostenuto.

Ed ecco che da lunedì la temperatura scenderà, al momento non ci sono informazioni tali da prevedere un’ondata di gelo di una certa rilevanza su Venezia. Del periodo di previsione che va sino addirittura lunedì 13 febbraio la possibilità di avere precipitazioni sembra essere effimera o quasi nulla. Perciò, anche il rischio di neve sembra essere azzerato.

Tuttavia, a seguito della notevole variabilità delle proiezioni dei centri meteo, suggeriamo di verificare i nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.

Sabato 4 febbraio: nubi sparse. Temperatura da 1°C a 11°C. Vento medio 7 km/h da Est, raffica massima 25 km/h.

Domenica 5: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Sud-Est, raffica massima 31 km/h.

Lunedì 6: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 3°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 16 km/h da Est, raffica massima 35 km/h.

Martedì 7: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 1°C a 6°C. Vento medio 23 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 42 km/h.

Mercoledì 8: sereno, molto ventoso. Temperatura da 2°C a 6°C. Vento medio 32 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 53 km/h.

Giovedì 9: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 1°C a 6°C. Vento medio 25 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 46 km/h.

Venerdì 10: coperto. Temperatura da 1°C a 7°C. Vento medio 12 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Sabato 11: coperto. Temperatura da 4°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 8 km/h da Nord, raffica massima 17 km/h.

Domenica 12: coperto. Temperatura da 6°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 13: coperto. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

