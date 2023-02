Meteo TRENTO. Freddo in sensibile intensificazione nel corso della giornata di oggi, infatti domenica avremo una giornata invernale, con basse temperature che sono tipiche di questo periodo dell’anno. Per quanto concerne la possibilità di avere precipitazioni la probabilità appare essere molto bassa. Pertanto, non dovrebbe nevicare. Il freddo intenso durerà qualche giorno, sarà seguito da un aumento della temperatura tra poco meno di una settimana.

Ma causa delle incertezze previsionali, suggeriamo di consultare i nuovi aggiornamenti.

Sabato 4 febbraio: sereno. Temperatura da -1°C a 13°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 31 km/h.

Domenica 5: nubi sparse. Temperatura da -4°C a 4°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse. Temperatura da -5°C a 4°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 21 km/h.

Martedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da -6°C a 3°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 8: quasi sereno. Temperatura da -6°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 10 km/h.

Giovedì 9: nubi sparse. Temperatura da -2°C a 4°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 7 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso. Temperatura da -2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 3 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 7 km/h.

Sabato 11: nuvoloso. Temperatura da 0°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 5 km/h.

Domenica 12: nubi sparse. Temperatura da 2°C a 10°C. Vento medio 3 km/h da Nord-Est, raffica massima 7 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 3°C a 10°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

