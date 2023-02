Meteo ROMA. Bel tempo e temperature pomeridiane molto miti. Domenica si potrebbe verificare un peggioramento con delle piogge, non è da escludere anche qualche temporale. La temperatura massima scenderà sensibilmente per l’assenza del sole. Nei giorni successivi aria fredda abbasserà la temperatura si verificheranno delle precipitazioni.

L’anticiclone che per settimane ha impedito il diffondersi di qualsiasi perturbazione atmosferica si indebolirà nei prossimi giorni. Oltre all’aria fredda, questa volta ci saranno le condizioni ideali per il passaggio di un fronte minaccioso. Ciò favorisce le condizioni ideali per la formazione agenti inquinanti nei bassi strati atmosferici.

All’inizio della prossima settimana è previsto un generale calo delle temperature, evidente su tutta Italia, che porterà anche condizioni climatiche invernali. L’evoluzione atmosferica oltre questo periodo di proiezione è complessa e richiede conferme.

Ti consigliamo quindi di controllare quotidianamente le previsioni del tempo per le ultime informazioni, poiché la situazione è più complessa del solito.

Giovedì 23 febbraio: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 18 km/h.

Venerdì 24: nubi sparse. Temperatura da 8°C a 17°C. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 29 km/h.

Sabato 25: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Sud, raffica massima 38 km/h.

Domenica 26: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 10°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 17 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 38 km/h.

Lunedì 27: coperto con pioggia, ventoso a tratti. Temperatura da 9°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Nord-Est, raffica massima 50 km/h.

Martedì 28: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Est, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 1 marzo: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Sud, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 2: coperto con pioggia. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord, raffica massima 17 km/h.

Venerdì 3: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Sabato 4: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Sud-Est, raffica massima 22 km/h.

