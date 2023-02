Meteo ROMA. Per oggi giornata mite, inizierà a farsi sentire il vento di tramontana. Domani domenica 5 febbraio temperature diminuzione, vento rinforzo ma bel tempo.

Per Roma non sono attese sostanziali novità, la temperatura si manterrà su valori invernali, farà freddo di notte, e al pomeriggio la colonnina di mercurio si approssimerà attorno ai 10 °C. Forse, ma sarà da confermare, durante la seconda parte della settimana si potrebbe verificare un cambiamento meteo con delle precipitazioni sotto forma di pioggia.

In considerazione della notevole variabilità atmosferica in Europa, suggeriamo la consultazione quotidiano dei bollettini meteo per Roma al fine di avere una panoramica ottimale delle previsioni del tempo.

Sabato 4 febbraio: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 16°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Domenica 5: sereno. Temperatura da 2°C a 11°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 27 km/h.

Lunedì 6: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 10°C. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 25 km/h.

Martedì 7: quasi sereno. Temperatura da 1°C a 9°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Mercoledì 8: nubi sparse. Temperatura da -1°C a 10°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 9: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 11°C. Vento medio 9 km/h da Nord, raffica massima 14 km/h.

Venerdì 10: coperto con pioggia. Temperatura da 4°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Sabato 11: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 10 km/h.

Domenica 12: coperto con pioggia. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 13: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 16°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

