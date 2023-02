Meteo ROMA. Bel tempo per molti giorni. Sarà un periodo ideale per trascorrere qualche giornata a Roma. I pomeriggi saranno decisamente miti, con temperature ideali per stare alla riaperta. La notte sarà comunque fresca. La temperatura sarà in aumento rispetto agli attuali valori.

Sabato 11 febbraio: sereno. Temperatura da -0°C a 13°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Domenica 12: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 13°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 1°C a 14°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 19 km/h.

Martedì 14: poco nuvoloso. Temperatura da 0°C a 14°C. Vento medio 3 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 15: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 16: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 17: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 8 km/h.

Sabato 18: molto nuvoloso. Temperatura da 8°C a 16°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Domenica 19: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 16°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 20: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

