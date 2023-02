Meteo POTENZA. Aria fredda irromperà nelle prossime ore sull’Italia. La città vedrà un abbassamento consistente della temperatura, tanto che domenica avremo una giornata rigidissima, con il rischio che la temperatura massima non salga sopra i 0 °C, peraltro accompagnata da vento fortissimo che potrebbe anche superare raffiche di 100 km/h. La possibilità di precipitazioni in questa prima fase sembra essere quasi nulla, ma non è da escludere comunque qualche lieve nevicata.

La fase di freddo con precipitazioni dovrebbe presentarsi a metà settimana, ma con un aumento della temperatura. Potrebbe nevicare giovedì.

Sabato 4 febbraio: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da -1°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 19 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 68 km/h.

Domenica 5: nubi sparse, molto ventoso. Temperatura da -4°C a -1°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 33 km/h da Nord, raffica massima 98 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse, ventoso. Temperatura da -5°C a -1°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 20 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 59 km/h.

Martedì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da -5°C a 1°C. Vento medio 14 km/h da Est, raffica massima 49 km/h.

Mercoledì 8: molto nuvoloso. Temperatura da -4°C a 3°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Est, raffica massima 30 km/h.

Giovedì 9: coperto con neve. Temperatura da -3°C a 1°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 cm di neve, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Est, raffica massima 16 km/h.

Venerdì 10: coperto con neve. Temperatura da -2°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 cm di neve, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Sabato 11: coperto. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 9 km/h.

Domenica 12: coperto. Temperatura da 2°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 8 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 13: coperto con pioggia. Temperatura da 3°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 14 km/h.

