Meteo PALERMO. Clima piacevole, bel tempo sino a tutto il fine settimana, anche se ci sarà un aumento dell’intensità del vento. All’inizio della prossima settimana si manifesterà un abbassamento della temperatura, ma per ora non sono attesi valori estremamente bassi, se non che più avanti.

Mercoledì 1 febbraio: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 16°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Est, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 7 km/h da Ovest, raffica massima 22 km/h.

Venerdì 3: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 17°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Sabato 4: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 28 km/h.

Domenica 5: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 11°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 17 km/h da Nord-Est, raffica massima 44 km/h.

Lunedì 6: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso. Temperatura da 10°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 20 km/h da Ovest, raffica massima 44 km/h.

Martedì 7: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 9°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 16 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 27 km/h.

Mercoledì 8: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 19 km/h da Ovest, raffica massima 38 km/h.

Giovedì 9: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 31 km/h da Ovest, raffica massima 48 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso con rovesci, molto ventoso. Temperatura da 6°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 9 mm di pioggia. Vento medio 30 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 51 km/h.

