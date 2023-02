Meteo NAPOLI. Freddo consistente soprattutto per l’accentuata sensazione di rigidità dovuta al forte vento. Cielo prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento metà settimana quando ci sono peggioramento, ma anche un aumento lieve della temperatura. Giornate invernali per quasi tutta la settimana.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Lunedì 6 febbraio: sereno, molto ventoso. Temperatura da 3°C a 8°C. Vento medio 21 km/h da Nord-Est, raffica massima 62 km/h.

Martedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 9°C. Vento medio 14 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 44 km/h.

Mercoledì 8: nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 10°C. Vento medio 14 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 42 km/h.

Giovedì 9: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 6°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 11 mm di pioggia. Vento medio 16 km/h da Nord-Est, raffica massima 39 km/h.

Venerdì 10: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Nord-Est, raffica massima 41 km/h.

Sabato 11: sereno. Temperatura da 4°C a 13°C. Vento medio 12 km/h da Nord-Est, raffica massima 18 km/h.

Domenica 12: quasi sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Vento medio 11 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 21 km/h.

Lunedì 13: sereno. Temperatura da 8°C a 16°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 14: nuvoloso. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Ovest, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 15: coperto. Temperatura da 9°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Ovest, raffica massima 16 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per NAPOLI ». Il meteo attuale a NAPOLI e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia