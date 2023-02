Meteo MILANO. Lunedì con cielo nuvoloso e clima rigido. Non è da escludere qualche fiocco svolazzante di neve. Temperatura in ulteriore diminuzione, mentre da martedì cielo sereno con gelate notturne di moderata intensità. Sul finire della settimana nuovo cambiamento del tempo con temperature in forte aumento.

Lunedì 6 febbraio: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 8 km/h da Sud-Est, raffica massima 22 km/h.

Martedì 7: sereno. Temperatura da -1°C a 6°C. Vento medio 7 km/h da Ovest, raffica massima 23 km/h.

Mercoledì 8: sereno. Temperatura da -1°C a 5°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Giovedì 9: poco nuvoloso. Temperatura da -2°C a 4°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Venerdì 10: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 8°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 8 km/h.

Sabato 11: sereno. Temperatura da 2°C a 9°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Domenica 12: sereno. Temperatura da 2°C a 10°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 4°C a 12°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Martedì 14: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 12°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Mercoledì 15: molto nuvoloso. Temperatura da 5°C a 12°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

