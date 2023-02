Meteo MILANO. Per oggi su Milano bel tempo, giornata spettacolare, assolutamente da godere. Però, ci sarà una novità, probabilmente il vento di Favonio raggiungerà anche la città quest’oggi, con raffiche anche di 50 km/h. Ma la temperatura rispetto gli scorsi giorni è attesa in sensibile aumento nei valori massimi, e si potrebbero anche superare i 20 °C. La giornata di domenica sarà soleggiata, anche se transiterà qualche nube. Sarà ventosa e la temperatura crollerà a valori invernali.

A partire da lunedì il clima sarà rigido, temperature piuttosto basse anche sotto la media. Non è da escludere qualche precipitazione, soprattutto lunedì sotto forma di nevischio. Nei giorni successivi è atteso miglioramento del tempo, la temperatura dovrebbe rimanere pressoché stazionaria su valori invernali. Più avanti nei giorni forse si avrà un aumento della nuvolosità, mentre la possibilità di serie precipitazioni al momento sembra essere effimera.

In virtù della forte variabilità atmosferica suggeriamo la consultazione delle previsioni meteo per Milano con una certa quotidianità.

Sabato 4 febbraio: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 20°C. Vento medio 14 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 50 km/h.

Domenica 5: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 9°C. Vento medio 9 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 49 km/h.

Lunedì 6: molto nuvoloso. Temperatura da 1°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 24 km/h.

Martedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 5°C. Vento medio 3 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da -2°C a 6°C. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 9: nuvoloso. Temperatura da -1°C a 5°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso. Temperatura da 2°C a 7°C. Vento medio 3 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 5 km/h.

Sabato 11: coperto. Temperatura da 3°C a 8°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 7 km/h.

Domenica 12: molto nuvoloso. Temperatura da 4°C a 9°C. Vento medio 3 km/h da Est, raffica massima 7 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 10°C. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 5 km/h.

