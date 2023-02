Meteo L’AQUILA. Con l’arrivo di aria molto fredda la temperatura è attesa in fortissimo diminuzione. A ciò sarà associato anche forte vento. La possibilità di neve sembra essere scarsa, ma non è da escludere che si possono verificare delle nevicate, soprattutto attorno a metà settimana. Successivamente, è atteso una diminuzione del periodo di gran freddo, ma in virtù della notevole variabilità atmosferica che è attesa, suggeriamo la consultazione di nuovi aggiornamenti.

Sabato 4 febbraio: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da -0°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 9 km/h da Est, raffica massima 44 km/h.

Domenica 5: quasi sereno. Temperatura da -4°C a 3°C. Vento medio 11 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 34 km/h.

Lunedì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da -5°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 14 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 47 km/h.

Martedì 7: nubi sparse. Temperatura da -6°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 11 km/h da Est, raffica massima 34 km/h.

Mercoledì 8: molto nuvoloso. Temperatura da -5°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Giovedì 9: molto nuvoloso. Temperatura da -5°C a 4°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 8 km/h da Est, raffica massima 12 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da -2°C a 4°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Est, raffica massima 10 km/h.

Sabato 11: coperto. Temperatura da 1°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 8 km/h.

Domenica 12: coperto con pioggia. Temperatura da 3°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 3°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 6 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

