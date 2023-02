Meteo GENOVA. Se ci sarà una bella giornata di sole mitissima, nei prossimi giorni l’arrivo di aria fredda piomberà improvviso con temperature piuttosto rigide, peraltro accompagnate da forte vento che accentuerà la sensazione di freddo. Le previsioni meteo non danno possibili precipitazioni se non di modesta entità, queste probabilmente si vedranno in parte domenica è sotto forma di pioggia. Successivamente sono attesi rasserenamenti anche ampi. Forse un cambiamento meteo è atteso tra una settimana, ma siamo molto distante come periodo di previsione perciò sono necessarie delle conferme.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Sabato 4 febbraio: quasi sereno. Temperatura da 7°C a 17°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 21 km/h.

Domenica 5: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 13 km/h da Nord, raffica massima 28 km/h.

Lunedì 6: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 5°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 17 km/h da Nord, raffica massima 42 km/h.

Martedì 7: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 3°C a 9°C. Vento medio 15 km/h da Nord, raffica massima 39 km/h.

Mercoledì 8: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 0°C a 8°C. Vento medio 17 km/h da Nord, raffica massima 32 km/h.

Giovedì 9: nubi sparse. Temperatura da 1°C a 7°C. Vento medio 19 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 29 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso, ventoso. Temperatura da 1°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 23 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Sabato 11: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 22 km/h da Nord, raffica massima 30 km/h.

Domenica 12: coperto. Temperatura da 4°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 18 km/h da Nord, raffica massima 27 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 12°C. Vento medio 17 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 26 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per GENOVA ». Il meteo attuale a GENOVA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia