Meteo FIRENZE. Per oggi bel tempo, al pomeriggio anche clima relativamente mite. Ma da domani la colonnina di mercurio è attesa in diminuzione sensibile, in quanto arriverà aria fredda. Soffierà anche piuttosto sostenuto il vento che accentuerà la sensazione di clima rigido. La temperatura non si dovrebbe abbassare su valori di gelo, se non di notte. Per varie giornate non sono attese precipitazioni, quindi però non ci sono previsioni di neve per Firenze. Più avanti, probabilmente si avrà un peggioramento, ma siamo distanti dal periodo di previsione è sono necessarie conferme.

Sabato 4 febbraio: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 20 km/h.

Domenica 5: quasi sereno. Temperatura da -1°C a 10°C. Vento medio 5 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Lunedì 6: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 0°C a 8°C. Vento medio 15 km/h da Nord-Est, raffica massima 56 km/h.

Martedì 7: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 1°C a 7°C. Vento medio 15 km/h da Nord-Est, raffica massima 46 km/h.

Mercoledì 8: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 1°C a 8°C. Vento medio 20 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 35 km/h.

Giovedì 9: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 8°C. Vento medio 18 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 29 km/h.

Venerdì 10: coperto. Temperatura da 1°C a 9°C. Vento medio 10 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Sabato 11: coperto con pioggia. Temperatura da 3°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 14 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Domenica 12: molto nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 4°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 10°C. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

