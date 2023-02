Meteo CAMPOBASSO. Già oggi si avrà un rinforzo del vento, però il tempo sarà abbastanza buono. Pomeriggio odierno ancora mite, e suggeriamo ai cittadini di goderlo appieno perché nei prossimi giorni la temperatura scenderà sotto zero. Inoltre, sono attesi anche venti forti che accentuerà la sensazione di freddo.

La possibilità di neve a Campobasso sembra essere scarsa, tuttavia delle brevi precipitazioni nevose si verificheranno già martedì. Nel corso della settimana probabilmente si avrà un peggioramento del tempo e non è da escludere anche abbondante nevicata. Però, in virtù della forte variabilità atmosferica suggeriamo una consultazione quotidiana di bollettini meteo per Campobasso.

Sabato 4 febbraio: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da -0°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 17 km/h da Nord, raffica massima 63 km/h.

Domenica 5: nubi sparse, molto ventoso. Temperatura da -3°C a 1°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 33 km/h da Nord, raffica massima 94 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse, ventoso. Temperatura da -3°C a 1°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 21 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 55 km/h.

Martedì 7: nuvoloso con nevischio. Temperatura da -4°C a -0°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 3 cm di neve, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 34 km/h.

Mercoledì 8: nuvoloso. Temperatura da -5°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 35 km/h.

Giovedì 9: coperto con neve. Temperatura da -2°C a 1°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 cm di neve, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Venerdì 10: coperto con neve. Temperatura da -1°C a 1°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 17 cm di neve, previsti circa 17 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Sabato 11: molto nuvoloso. Temperatura da 1°C a 4°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Domenica 12: coperto. Temperatura da 1°C a 4°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 13: coperto. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 8 km/h.

