La primavera in Giappone è un’esperienza davvero indimenticabile! Se decidi di visitare il paese durante le vacanze di Pasqua, avrai l’opportunità di godere delle meraviglie della fioritura dei ciliegi. Conosciuta come “Hanami”, questa tradizione porta migliaia di persone a riunirsi sotto i magnifici alberi per celebrare la bellezza della natura. Un momento magico e ricco di significato che vale assolutamente la pena esplorare!

I luoghi più belli dove ammirare i ciliegi in fiore

La fioritura dei ciliegi in Giappone è un evento imperdibile per i visitatori che vogliono godere delle bellezze primaverili e fare esperienza di una tradizione secolare. Si tratta infatti di un’occasione speciale per ammirare la natura in tutta la sua maestosità. Durante questo periodo, i più bei luoghi da scoprire in Giappone sono senza dubbio nella regione della Kansai come Kyoto e Osaka, dove si può osservare il contrasto tra le sfumature rosa degli alberi di ciliegio e i grigi tori (portali shintoisti) all’interno dello spazio sacro. Un altro posticino magico è rappresentato dalla penisola di Noto a Ishikawa, famosa per le sue riserve naturalistiche che offrono agli appassionati paesaggistiche mozzafiato e isole con numerosi campetti da golf incastonate tra montagne verdi ed acque blu cristalline. Infine non bisogna trascurare anche la contea giapponese di Takayama, circondata dalle montagne boscose delle Alpi Giapponesi: qui si possono scorgere scene indimenticabili con boschi ricchi di petali colorati come se fossero stati dipintiti a manina!

La Pasqua giapponese: le tradizioni religiose e culturali

La Pasqua giapponese è una tradizione ricca di religiosità e storia. C’è anche un aspetto culturale che la circonda. La principale celebrazione della Pasqua nel Giappone è quella del Risshun, ossia l’inizio della primavera segnato dal ritorno delle farfalle e dalla fioritura dei ciliegi. Si tratta di un evento importante per la popolazione giapponese, che lo festeggiano con svariate attività tradizionali come i fuochi artificiali sulla sponda del fiume Arakawa a Tokyo. Altre manifestazioni sono legate alla religione shintoista, praticata da gran parte degli abitanti: viene organizzato il rito degli uccellini divini all’interno del Santuario Kasuga-Taisha a Nara per invocare buona fortuna, prosperità e salute alle persone che vi prendono parte durante le celebrazioni pasquali. Durante questo periodo si assistono inoltre a numerose rappresentazioni teatralistiche intitolate “Megumi Matsuri” (letteralmente parata benedetta), in cui vengono presentati costumi tradizionali girovagando per le strade tra poesie recitate ad alta voce e musiche folkloristiche eseguite con globi aerostatici decorati da frange colorate.

Tante attività da fare durante la Pasqua nel Giappone

Durante la Pasqua, il Giappone offre ai visitatori una varietà di attività. La fioritura dei ciliegi è uno spettacolo incantevole e vale assolutamente la pena di approfittarne per andare a vederla. I giardini pubblici in primavera sono ricchi di colori e i fiori sugli alberi vi regaleranno momenti indimenticabili. Inoltre, durante questo periodo moltissimi festival si tengono nelle varie regione del paese; parate con costumi tradizionalmente giapponesi pratiche come il kite flying o lo yabusame (tiro con l’arco da cavallo). Un altro modo divertente per esplorare il Giappone è quello di partecipare agli Easter Egg Hunt (caccia alle uova) organizzati nella maggior parte delle grandissime città del paese. Per chi ama mangiare anche durante le vacanze, non può non provare i vari dolci pasquali preparati appositamente per occasione come panettoni arrotolati con crema al latte o alla vaniglia! Infine, per chi ama l’esplorazione urbana andando a fare shopping, Tokyo offre innumerevoli negozi ed empori dedicati alle ultime tendenze presentate sempre in modalità molto originale e unica!

Le festività che accompagnano il periodo della fioritura dei ciliegi

La fioritura dei ciliegi in Giappone, nota anche come “sakura”, è uno degli eventi più attesi di tutto l’anno. Ogni anno, la gente si ritrova nei parchi pubblici per godere di questa meravigliosa esperienza visiva e a Pasqua è particolarmente suggestivo! Le festività che accompagnano questo periodo sono piene di tradizionale cultura giapponese: dalle cerimonie speciali alle celebrazioni culinarie. Un popolare rituale durante il periodo sakura è “hanami” o “flower viewing”, che consiste nel trascorrere del tempo ammirando la bellezza della natura circostante. Tale usanza comprende anche spuntini come noodles e tè verde in locande all’aperto con fantastiche viste sugli alberi ricoperti da fioriture rosa profumate. Inoltre, altri event culturalmente importanti includono danze tradizionali con carri decorati a tema floreale lungo le strade principali del Paese. Durante i mesi di aprile-maggio viene dedicato ampio spazio all’intrattenimento presso i parchi pubblici sono completamente circondati da colorati mercatini dove acquistare souvenir tipici locali per conservare un ricordo della magica esperienza vissuta durante la fioritura dei ciliegi in Giappone!