Istanbul, in Turchia, è situata in un’area a rischio sismico e ci sono stati numerosi terremoti storici nella regione. Il rischio sismico a Istanbul è elevato a causa della sua posizione lungo la faglia di North Anatolian che è stata responsabile di alcuni dei terremoti più distruttivi nella storia della Turchia.

Istanbul si trova all’incrocio di due grandi placche tettoniche. Ciò significa che la città è soggetta a forti scosse sismiche e può essere colpita da terremoti di grande intensità. La città è stata colpita da diversi terremoti di grande intensità nella sua storia.

Istanbul è da tempo in attesa di un terremoto di grandi dimensioni. Secondo gli esperti, l’ultima grande scossa di terremoto a Istanbul risale al 1509 e si prevede che un terremoto molto più grande potrebbe verificarsi nei prossimi 20-30 anni.

Si tratta di una notizia preoccupante, poiché la città, che conta più di 15 milioni di abitanti, non ha avuto il tempo di prepararsi a un evento del genere. Inoltre, ci sono numerosi edifici antichi e infrastrutture non antisismiche che sarebbero a rischio durante una scossa importante.

Ciò che rende la situazione ancora più allarmante è che molte di queste strutture sono luoghi di culto storici o importanti siti per il turismo culturale, che potrebbero soffrire immensamente se un terremoto si verificasse con poco preavviso. Un disastro del genere potrebbe avere conseguenze di vasta portata, un qualcosa di inimmaginabile a confronto con il sisma recentemente avvenuto tra Turchia e Siria.

Ma nel nostro Pianeta sono altre grandi città che hanno una storia e rischio sismico, rammentiamo quelle italiane come Messina e Reggio Calabria, ma anche Catania, poi Napoli tra il Vesuvio e i Campi Flegrei con il pericolo di devastanti eruzioni vulcaniche, in Europa c’è Lisbona che per una faglia in mare a sud ovest della città causò un devastante sisma con migliaia di vittime, oltre che uno tsunami. Poi ci sono diverse città in Grecia, di cui la stessa Atene, o le isole dell’Egeo, frequentatissime dal turismo di massa, o la stessa Isola di Creta, oltre che diverse località nei Balcani.

Insomma, il rischio sismico è un problema serio che andrebbe affrontato con la prevenzione, ma è difficile che ciò avvenga così su vasta scala in tempo prima di un prossimo terremoto.