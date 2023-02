HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Un altro pianeta gemello, Wolf 1069 b, è stato trovato a 31 anni luce di distanza nella costellazione del Cigno. Con un lato permanentemente illuminato e l’altro permanentemente buio, potrebbe essere abitabile.

Il nuovo pianeta è quindi il sesto pianeta più vicino a noi tra quelli potenzialmente abitabili, ed è stato individuato grazie al progetto Carmenes lanciato nel 2016, che ha utilizzato l’Osservatorio spagnolo di Cala Alto per trovare pianeti nella zona abitabile della loro stella Find planets.

La scoperta è stata fatta da un team di scienziati guidato da Diana Kossakowski del Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) di Heidelberg, in Germania, e pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Wolf 1069 b è leggermente più massiccio della Terra e impiega circa 15 giorni per orbitare. Quindi è molto vicino alla sua stella, la nana rossa Wolf 1069, ma riceve ancora solo il 65% dell’energia che la Terra riceve dalla stessa distanza dal sole, perché la nana rossa (la sua stella) è molto più debole di quanto sia ancora il nostro sole Freddo.

La temperatura media calcolata per la Terra è in realtà di circa -23 gradi.

Se avesse anche un’atmosfera, gli autori dello studio stimano che la temperatura potrebbe aumentare di 13 gradi, mantenendo l’acqua liquida su una vasta area sul lato rivolto verso la stella.

Un’altra caratteristica abitabile di Wolf 1069 b è la superficie calma della stella orbitante. È noto che le nane rosse sono spesso molto attive e turbolente, producendo forti venti stellari e intense radiazioni che consumano il pianeta.

Wolf 1069, d’altra parte, sembra calmo, anche se è troppo presto per dirlo. In breve, il nostro sostituto della Terra è un candidato promettente per una ricerca più ampia.