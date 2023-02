Nella sera di San Valentino in tantissimi hanno notato una palla infuocata cielo sulle regioni centro-meridionali del nostro Paese. Gli avvistamenti si sono maggiormente concentrati tra Puglia e Basilicata, dove il cielo per alcuni secondi si è illuminato a giorno.

Una potente scia luminosa e un boato, il cosiddetto boom sonico, hanno accompagnato l’evento nella zona più prossima all’impatto. La notevole scenografia ha dato subito l’impressione che quello che è andato a contatto con l’atmosfera non fosse un semplice frammento spaziale, ma qualcosa di più grosso.

Adesso è giunta la notizia del ritrovamento di frammenti al suolo su Matera. Si tratta di un evento raro poiché nella maggior parte dei casi l’attrito con l’atmosfera fa bruciare il meteoroide così tanto da vaporizzarlo e consumarlo completamente prima di toccare il suolo.

In base a quanto riferito dalla Rete Prisma, che si occupa dello studio delle Meteore in Atmosfera, il meteorite è precipitato verticalmente al suolo ad una velocità di circa 300 km/h. I resti del sasso spaziale si sono abbattuti su un balcone dove hanno scheggiato una piastrella.

Il fatto è avvenuto precisamente tra Contrada Rondinelle e Contrada Serra Paducci, località della periferia nord di Matera. Sono stati raccolti 12 frammenti principali dal peso di oltre 70 grammi ed altri più minuti sempre però resti del meteorite.

Non è la prima volta che avvengono ritrovamenti di questo tipo in Italia. L’ultimo episodio registrato con certezza risale all’inizio di gennaio del 2020. In quel caso piovve dal cielo un altro meteorite ritrovato a Cavezzo, nei pressi di Modena.