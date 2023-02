La bassa marea ha reso inaccessibili alcuni canali di Venezia. Questo fenomeno naturale continuerà almeno fino a venerdì prossimo. A gennaio e febbraio è abbastanza tipico in Laguna di Venezia un tale fenomeno nella marea, ma quest’anno persiste più del solito. Il ciclo attuale si concluderà il 24 febbraio. Le cause sono da attribuire ad una combinazione di mancanza di precipitazioni in tutta la regione, inoltre la Luna che genera una bassa marea, la più marcata bassa marea dell’anno. Inoltre, l’alta pressione persistente.

Di solito Venezia passa alla ribalta per l’acqua alta, ma stavolta l’attenzione è puntata sul fenomeno opposto, causato appunto da un minimo astronomico per livelli del mare ben al di sotto della media.