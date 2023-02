Foto dell’UFO in Alaska. Non sappiamo se è una fake, ma oggi la CNN ha pubblicato un articolo dettagliato sulla crescente serie di osservazione di oggetti non identificati dopo la dichiarazione avvenuta in precedenza da parte del Pentagono.

Il rapporto UFO di gennaio del Pentagono afferma che il numero di avvistamenti UFO è aumentato in modo significativo tra marzo 2021 e agosto 2022, con 247 nuovi avvistamenti segnalati durante il periodo, principalmente da parte di piloti e marinai statunitensi. È quasi il doppio dei 144 avvistamenti UFO segnalati nel periodo di 17 anni tra il 2004 e il 2021.

Per quanto concerne la foto, è stata pubblicata da varie fonti in Twitter, alla seguente link

https://twitter.com/hashtag/ufotwitter