“Un oggetto volante non identificato noto anche con l’acronimo inglese UFO indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possano facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Wikipedia”

L’esercito americano ha abbattuto il quarto oggetto non identificato che ha sorvolato i cieli statunitensi e canadesi questo mese. Il noto pallone cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti ha innescato la prima intercettazione il 4 febbraio a cui erano seguite proteste della Cina.

Da allora, altri oggetti sono stati abbattuti in Alaska, Yukon e Ontario. Allora perché improvvisamente sentiamo parlare di oggetti non identificati e cosa sono?

Cos’era ciascuno degli oggetti abbattuti?

Gli Stati Uniti stanno ancora valutando i detriti degli oggetti abbattuti, ma i funzionari hanno rilasciato alcuni dettagli sugli oggetti.

Il primo era il pallone cinese, al momento non trapelano informazioni se non che la sofisticata strumentazione non aveva scopi meteorologici.

Il secondo oggetto è stato abbattuto il 10 febbraio. È caduto sul ghiaccio marino vicino a Deadhorse in Alaska. Non è stato recuperato per le condizioni meteo e oscurità, siamo nel Mar Glaciale Artico.

Il terzo oggetto è stato abbattuto nello Yukon centrale in Canada (dai canadesi). Il ministro della Difesa canadese Anita Anand ha detto che si trattava di un “piccolo oggetto cilindrico”. I militari hanno determinato cosa fosse ma non hanno rivelato i dettagli, ha detto un portavoce del North American Aerospace Defense Command.

Il quarto oggetto non identificato è stato abbattuto domenica pomeriggio, ora locale. È sceso nel lago Hurion nei pressi del confine tra Stati Uniti e Canada. Un funzionario statunitense ha detto che sembrava avere una struttura ottagonale, con delle corde che pendevano.

I funzionari statunitensi e canadesi devono ancora determinare pubblicamente per cosa venissero utilizzati gli altri tre oggetti o da dove provenissero.