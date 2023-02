Siamo tutti vicini al popolo turco per il tremendo terremoto che si è abbattuto stanotte in Turchia, e che ha causato moltissime vittime. La situazione nella zona è molto grave: un sisma di quasi 8 gradi di magnitudo equivale ad un cataclisma per aree densamente abitate come quelle colpite.

Rammentiamo che il terremoto ha causato vittime anche in Siria.