Queste le temperature massime estreme previste per i prossimi giorni. Soprattutto al Nord Italia si avranno valori “stratosferici” per il periodo dell’anno, con fortissime anomalie verso l’alto. In ambito di medie del giorno, la temperatura sarà compensata da valori notturni prossimi alla norma per effetto delle forti escursioni termiche, ovvero la differenza di temperatura tra notte e giorno. E al mattino farà freddo.

Temperature massime fino al 17 febbraio 2023 per i capoluoghi italiani

Verbania, Lecco 18°C

Como, Asti, Taranto, Torino, Catania 17°C

Cesena, Messina, Roma, Varese, Alessandria, Cagliari, Foggia, Forlì, Napoli, Reggio di Calabria, Sondrio, Siracusa, Arezzo, Olbia, Pesaro, Salerno, Trapani, Ancona, Bologna, Crotone, Monza, Palermo, Parma, Caserta, Grosseto, Milano, Pavia, Trani, Vercelli, Viterbo 16°C

Cuneo, Lecce, Modena, Novara, Trieste, Udine, Barletta, Gorizia, Macerata, Mantova, Ravenna, Bergamo, Lodi, Reggio nell’Emilia, Tortolì, Bari, Benevento, Brescia, Brindisi, Ferrara, Genova, Latina, Piacenza, Savona, Ascoli Piceno, Cremona, La Spezia, Pescara, Sanluri, Vicenza, Rieti, Andria, Avellino, Carbonia, Frosinone, Livorno, Teramo, Imperia, Pordenone, Terni, Verona, Fermo, Padova, Rovigo, Urbino 15°C

Carrara, Iglesias, Perugia, Chieti, Oristano, Pisa, Treviso, Aosta, Isernia, Matera, Villacidro, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Agrigento, L’Aquila, Lucca, Rimini, Massa, Siena, Biella 14°C

Trento, Campobasso, Prato, Pistoia, Sassari, Caltanissetta, Nuoro, Ragusa 13°C

Bolzano, Tempio Pausania, Lanusei, Vibo Valentia 12°C

Belluno, Potenza, Venezia 11°C

Enna 10°C