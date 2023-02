Protezione Civile: a partire dalle prime ore di domani (giovedì 9 febbraio), l’avviso prevede piogge diffuse, anche intense o temporalesche per la Calabria (in particolare al sud) e la Sicilia (in particolare nel Medio Oriente). Il fenomeno sarà accompagnato da forti rovesci, frequente attività elettrica e forti venti. Anche in Sardegna sono previsti oltre 500-700 metri di neve. In Calabria e Sicilia continuerà a nevicare con un contributo al suolo generalmente moderato. Nevicate più abbondanti sono attese in Sicilia e Calabria meridionale.

Domani (giovedì 9 febbraio) è valutata allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico nella parte orientale della Sicilia. Nel resto della Sicilia ed in Calabria sono state valutate come allerta arancione. Allerta gialla nella Sicilia occidentale.