Serie di avvistamenti tra nord della Francia e sud dell’Inghilterra, ma non di UFO come in America, ma di meteoriti. Uno questa sera ha illuminato il cielo in prossimità della Manica, ma ieri notte, un altro è esploso nei cieli di Parigi disintegrandosi.

Le immagini di una webcam hanno ripreso tutto, ed il video è divenuto virale.

In questi avvistamenti non c’è niente di preoccupante, i meteoriti, detti anche asteroidi, più pericolosi, al momento sembrerebbero essere sotto monitoraggio di strumenti preziosi della NASA, e starebbero distanti dall’orbita terrestre, o meglio a distanze di sicurezza per noi. Tuttavia, non c’è mai da stare tranquilli, a volte meteore maggiori di questi giorni possono entrare in atmosfera e causare scoppi di tal violenza da generare onde d’urto con danni enormi.