Un piccolo asteroide, le stime parlano di 1 metro di diametro, appena scoperto e chiamato Sar2667 sta per entrare nell’atmosfera terrestre sopra il Canale della Manica. Una palla di fuoco luminosa dovrebbe essere visibile a circa 500 km e oltre di raggio. Non costituisce pericolo, tuttavia è curioso come sempre più spesso vengano individuate queste pietre stellari vaganti.