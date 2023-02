La foto satellitare mostra che in Italia è aumentata la nuvolosità, e ne avevamo parlato già stamattina. Ci sono ampie novità rispetto a ieri. Le chiazze bianche che vediamo dalla foto, in alcune aree sono però costituite da foschie, nubi basse e nebbie. L’alta pressione è invecchiata, e quando ciò succede aumenta il tasso di umidità nei bassi strati e si formano questi addensamenti nuvolosi e nebbiosi. Per il resto poco cambia, l’alta pressione continuerà a rimanere per i prossimi giorni quasi incontrastata.

Nel frattempo, perderemo ancora altri giorni di quello che poteva essere un periodo invernale, con il rischio che colpì coda di tempo di pieno inverno si mostrano più avanti, magari nella primavera meteorologica, soprattutto nella prima parte, cosa che è altamente probabile.