La foto Meteosat sul canale del visibile ci mostra l’Italia quasi sgombra di nubi. Gran sereno in quasi tutte le regioni, eccetto le nebbie residue tra la bassa pianura veneta e romagnola, nubi sulle coste della Toscana e della Calabria del versante tirrenico, la Sardegna. Nubi a ridosso del crinale alpino, specie in Svizzera, da dove ha origine il forte vento che interessa il Nord Ovest italiano, dove è in atto il Favonio che ha innalzato i termometri a 20 gradi.

