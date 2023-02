E’ tra Turchia e Paesi del Medio Oriente che l’aria fredda, anzi gelida, scorre in queste ore, e le previsioni meteo sono pessime. Va detto che le zone maggiormente colpite si trovano per fortuna protette dalle alte barriere montuose della Turchia, tuttavia, il persistere di un flusso di aria fredda non darà tregua per alcuni giorni, proprio nei momenti più delicati per il salvataggio di coloro che si trovano sotto i detriti degli edifici crollati.

Purtroppo, si avranno temperature attorno a 0°C in gran parte del territorio, e anche Aleppo, in Siria e Adana in Turchia, sperimenteranno altri rovesci di neve.

Mappe credit https://mgm.gov.tr/