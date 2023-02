A seguito del forte riscaldamento che si è avuto in atmosfera, all’altezza della Stratosfera, il vento sull’Europa ha invertito la sua rotta. Le correnti in alta quota soffiano direttamente dal Mar Glaciale Artico russo verso la Siberia occidentale per poi deviare sull’Europa e l’Italia.

Il fenomeno atmosferico è estremamente affasciante, seguito da meteorologi, scienziati e appassionati di tutto il Mondo. Per ora non resta che attendere l’evoluzione, se ci saranno interferenze con la circolazione atmosferica sottostante, quella della Troposfera, dove avvengono i fenomeni meteo. Questo, in genere avviene dopo circa una o due settimane.

Attualmente il Vortice Polare stratosferico appare con due centri di bassa pressione, uno, molto ampio in Europa, ed uno secondario a nord del Canada occidentale.