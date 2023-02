Il susseguirsi di Stratwarming avvenuti gli scorsi mesi, con il recente forte ulteriore riscaldamento della Stratosfera, hanno invertito le correnti del Vortice Polare. Questo fenomeno è relativamente comune durante la stagione invernale, e può dare luogo in Europa al riversamento di aria gelida dalla Siberia.

Al momento è valido il verbo al condizionale, ovviamente, come ogni previsione meteo sarà da confermare, ma le probabilità ci sono tutte.

Il fenomeno atmosferico in Stratosfera questa volta avviene tardivo, per altro a seguito di lunghissimi periodi di alta pressione e clima eccezionalmente mite al suolo, di un inverno che spesso non ha avuto caratteristiche tali da conseguire tale appellativo per l’Europa e persino nel Nord America degli Stati Uniti.

Al momento, il modello matematico americano GFS che spinge la sua previsione sino a 15 giorni, prospetta il riversarsi verso sud aria gelida. Ma parliamo di Europa nordorientale e settentrionale. Infatti, per la genesi di un eventuale gelo si dovrebbe attendere la data che va dal 5 al 10 marzo circa.