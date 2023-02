C’è una data che viene indicata dei modelli matematici, ed è quella di inizio della prossima settimana, e tra le varie previsioni spicca quella del matematico europeo (ECMWF), con un cambiamento delle condizioni meteo che vede un arretramento sensibile dell’alta pressione che interessa l’Europa, e la formazione di una profondissima area di bassa pressione nel Mare di Norvegia che andrebbe a spingere aria fredda proveniente dalle regioni polari verso l’Europa.

In Italia si dovrebbe avere un cambiamento sensibile delle condizioni meteo con burrasche di vento e un consistente abbassamento della temperatura. Dovrebbe cessare l’effetto dell’alta pressione, quantomeno per qualche giorno in attesa di novità più avanti.