Difficilmente a memoria d’uomo si ricordano condizioni meteo di neve così avverse in Sicilia. Lo diciamo per la neve stavolta che cade abbondantissima soprattutto sopra i 1000 metri di quota. Ma è a quote maggiori che le precipitazioni assumono costantemente carattere nevoso con temperature sotto 0 °C.

I rifugi di montagna dell’Etna pare che siano isolati dalla grande nevicata, si parla di una quantità di neve fresca che supera abbondantemente 1 metro di spessore. Ma su questo giungono notizie anche che parlano di 2 metri di neve più in quota. D’altronde nei paesi etnei appena sopra Catania il maltempo ha portato circa 250 mm di pioggia.

In genere, a 1 mm di pioggia equivale 1 cm di neve, questa regola vale quando la precipitazione nevosa è relativamente asciutta. Quando la neve è bagnata, 1 mm equivale a meno di 1 cm. Invece, quando l’aria è estremamente asciutta, e comunque sotto zero, con una precipitazione equivalente 1 mm di pioggia, possiamo osservare anche un manto nevoso alto 2 cm.

Comunque, continua a nevicare e le precipitazioni proseguiranno per tutta la giornata di oggi, per fortuna la tempesta comincerà a spostarsi verso sud-ovest, e gradualmente abbandonerà la Sicilia lasciando dietro di sé però molti danni.

Attualmente, quelli più innevati da neve fresca d’Italia sono i rilievi maggiori della Sicilia. Il meteo estremo è anche questo.