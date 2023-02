Mentre era nota la crisi idrica dei laghi di Lombardia e Piemonte, il lago di Garda aveva tenuto testa grazie a precipitazioni più regolari rispetto settore occidentale italiano. Stavolta anche il lago di Garda è in crisi idrica per la siccità, infatti, da oltre 30 anni non era sceso così in basso il suo livello dell’acqua. Dalle rive del lago di Garda infatti possibile raggiungere a piedi l’isolotto dei Conigli.

Una situazione idrica che allarma, soprattutto in vista della ripresa della stagione agricola, auspicando l’arrivo di precipitazioni, ma col timore che queste possono essere ancora una volta scadenti come distribuzione e quantità. La siccità comincia nuovamente ad allarmare.