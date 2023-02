L’inversione dei venti in quota nella stratosfera è dovuta al forte riscaldamento che si è verificato gli scorsi giorni. L’evento atmosferico è chiamato Stratwarming. Siamo pertanto in attesa di conoscere se i modelli matematici di previsione percepiranno i primi segnali dell’influenza del cambiamento che si è verificato in alta quota, ciò andrebbe a produrre le ideali condizioni per uno stravolgimento epocale della stagione fredda, con l’avvento di un’ondata di gelo tardiva probabilmente di forte intensità sull’Europa. Questo perché siamo nell’apice del massimo rigore delle basse temperature in Siberia.

Un evento analogo si ebbe nel 2018, quando la fine di febbraio ai primi di marzo una furiosa ondata di gelo colpì l’Europa l’Italia. In Italia si ebbero delle nevicate copiose in pianura anche nelle regioni tirreniche. La neve giunse a Napoli e Roma.