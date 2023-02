Soprattutto nel pomeriggio e la serata di ieri, mercoledì 8 febbraio, la Sardegna ha avuto condizioni meteo temporaneamente avversa nel settore orientale, dove a causa delle basse temperature si sono verificate nevicate fino a quote molto basse. Neve che poi è andata gelando durante le ore notturne, e procurando anche disagi per il traffico automobilistico.

Il freddo prosegue anche in queste ore, specie nel settore orientale, dove oltre che un vento abbastanza sostenuto, continua a fare piuttosto freddo con temperature ideali per altre nevicate. Le previsioni indicano che nelle prossime 24 ore si potranno verificare ulteriori precipitazioni nel settore orientale, con nevicate in prossimità di 500 metri di quota, e localmente che a quote inferiori.