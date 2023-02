HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le elaborazioni meteo a nostra disposizione indicano che tornerà la neve in Sardegna a quote basse. Le precipitazioni nevose sono attese tra martedì e mercoledì, con neve che potrebbe imbiancare l’area di Nuoro e Tempio Pausania. La neve potrebbe arrivare anche a Macomer, altra località ubicata oltre 500 m di quota.

Le nevicate attese in quei due giorni saranno generalmente di deboli intensità per le quote basse, anche se domani lunedì 6 febbraio, le precipitazioni dovrebbero essere nevose e più copiose, ma oltre i 700-800 m di quota e presentarsi moderate come intensità.

Pertanto, in Sardegna tornerà la neve dopo varie belle giornate, mentre il nuorese appare imbiancato nei rilievi più elevati, con ancora ampie tracce di neve sopra i 900 m di quota per le precipitazioni cadute oltre una decina di giorni fa.