La neve cade copiosa nella costa adriatica. Siamo in Romagna, sono innevate città come Rimini e Riccione sino alla spiaggia che appare ammantata di bianco. Neve anche più a nord come Cesenatico, neve a Cesena.

La neve è caduta molto abbondante nell’immediato entroterra, con accumuli a quote di bassa collina superiori ai 30 cm. Eppure, c’è l’alta pressione. Ma con l’intensificarsi dell’irruzione di aria fredda, corpi nuvolosi sono risaliti lungo l’Adriatico e toccando terra sono aumentati di spessore dando origine a precipitazioni prevalentemente nevose. La maggiore intensità della nevicata dell’entroterra è dovuta a ragioni orografiche.

In queste ore è in atto il picco massimo dell’ondata di freddo proveniente dai Balcani, a cui si è associata un’area di bassa pressione con minimo in prossimità della Sicilia.