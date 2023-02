HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Nelle prossime 24 ore avremo il picco massimo del freddo in quota, con l’espandersi ulteriore dell’alta pressione che presenta un massimo superiore a 1045 hPa tra l’Ucraina e Paesi Baltici.

Dalla cartina, in violetto, potete osservare le aree maggiormente interessate da una massa d’aria fredda, con un’ondata di gelo sui Balcani, la regione del Mar Nero e soprattutto il Mar Egeo, oltre che la Grecia. Gelo anche in Turchia come abbiamo evidenziato dai bollettini meteo diffusi dal servizio meteorologico nazionale turco.

Nel frattempo, verso le Isole Britanniche si presenta un cuneo di aria mite, che è dovuto al richiamo sudoccidentale di una profonda area di bassa pressione che si troverà domani a nordest dell’Islanda.