Saranno le calde acque del Mar Mediterraneo a produrre le condizioni meteo ideali per abbondanti precipitazioni nei prossimi giorni, queste in particolare laddove scorreranno correnti orientali, tanto che i picchi di precipitazione, come vedete dalla cartina, sono attese soprattutto sulla parte orientale della Sicilia della Calabria, ma anche sull’area del Monte Pollino tra Calabria e Basilicata.

In queste aree, soprattutto tra Sicilia e Calabria, sono attese le maggiori precipitazioni, con la possibilità anche di nubifragi. Sempre le correnti sud-orientali potrebbero dare grandi piogge anche nella Spagna nordorientale così anche come anche dalla Valle del Rodano. Si osservino le grandi precipitazioni attese anche nella parte orientale della Grecia, sul Mediterraneo orientale, e persino sulle coste della Libia.

Nel resto d’Europa sono previste precipitazioni irrisorie, ad eccezione delle parti esposti alle correnti occidentali delle Isole Britanniche, di una parte della Penisola Iberica, e tutta la Norvegia.