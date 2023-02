Nevica in Sicilia alle quote medie. Imbiancata Enna, il capoluogo più elevato d’Italia, ma anche tra quelli più a sud. La Sicilia inizia ad essere interessata da quella che sarà una fortissima ondata di maltempo, mentre è in corso una moderata irruzione di aria fredda.

Con l’intensificarsi del maltempo persiste il rischio di neve anche sopra i 500 metri di quota, per altro, nel settore orientale, con apporti che potrebbero essere record. Quantità impressionanti di neve potrebbero cadere sull’Etna, dove si stimano spessori di neve fresca in arrivo anche oltre i 2 metri.

È confermata la formazione di un TLC, un Medicane, una forma ciclonica con caratteristiche tropicali.