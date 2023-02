HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Nel Molise arriva l’aria fredda proveniente dai Balcani, e questa avrà efficacia soprattutto sui rilievi, così che la temperatura sarà particolarmente rigida. Gelo è atteso a Campobasso, dove la temperatura scenderà di diversi gradi sotto lo zero.

Temperature negative sono previste anche nell’altro capoluogo, Isernia. Nelle due città si potrebbero verificare delle deboli nevicate, forse, ma la previsione sarà da confermare, una precipitazione nevosa più copiosa potrebbe giungere tra mercoledì sera e giovedì, quando una perturbazione più intensa sfilerà verso le regioni meridionali italiane.

È la seconda volta quest’inverno che il Molise viene raggiunto da una situazione meteo invernale, ma stavolta non sono previste precipitazioni di forte intensità come quelle che si erano viste di recente, soprattutto in alcuni comuni di montagna. Tuttavia, la situazione meteo in alta quota sarà piuttosto perturbata, con vento forte e temperature di molti gradi sotto lo zero.